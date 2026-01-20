Verbo di chi asfalta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Verbo di chi asfalta' è 'Catramare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATRAMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Verbo di chi asfalta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Verbo di chi asfalta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Catramare? Il termine si riferisce all'azione di sigillare o riparare le superfici stradali con un rivestimento di materiale apposito, spesso per proteggere dall'usura e dagli agenti atmosferici. È un procedimento comune nel settore delle pavimentazioni e delle manutenzioni stradali, volto a preservare la qualità delle superfici asfaltate e prolungarne la durata. Questo processo aiuta a mantenere le strade in buone condizioni, prevenendo danni più gravi e costosi.

La definizione "Verbo di chi asfalta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Verbo di chi asfalta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Catramare:

C Como A Ancona T Torino R Roma A Ancona M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Verbo di chi asfalta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

