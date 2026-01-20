Una rivendita di articoli di cancelleria e volumi

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una rivendita di articoli di cancelleria e volumi' è 'Cartolibreria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTOLIBRERIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una rivendita di articoli di cancelleria e volumi" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una rivendita di articoli di cancelleria e volumi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Cartolibreria? Una cartolibreria è un negozio specializzato nella vendita di materiali di cancelleria come penne, quaderni, matite e altri articoli utili per lo studio e l'ufficio. Spesso offre anche libri, riviste e piccoli volumi, diventando un punto di riferimento per studenti e professionisti. È un luogo dove trovare tutto il necessario per scrivere, disegnare e organizzare le proprie attività quotidiane.

Se la definizione "Una rivendita di articoli di cancelleria e volumi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una rivendita di articoli di cancelleria e volumi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Cartolibreria:

C Como A Ancona R Roma T Torino O Otranto L Livorno I Imola B Bologna R Roma E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una rivendita di articoli di cancelleria e volumi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

