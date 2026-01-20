I suoi posti sono coperti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I suoi posti sono coperti' è 'Ristorante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISTORANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I suoi posti sono coperti" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I suoi posti sono coperti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ristorante? Un luogo dove si può gustare un pasto senza preoccuparsi di trovare spazio, grazie a sedie e tavoli sistemati in modo da garantire comodità e privacy. È un ambiente accogliente che invita a condividere momenti conviviali, offrendo un servizio dedicato alla cucina e alla convivialità. Questo spazio è spesso frequentato per cene, pranzi o incontri speciali, rendendo ogni esperienza culinaria piacevole e rilassante.

Se la definizione "I suoi posti sono coperti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I suoi posti sono coperti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ristorante:

R Roma I Imola S Savona T Torino O Otranto R Roma A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I suoi posti sono coperti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

