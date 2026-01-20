Romanzo di Dumas padre

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Romanzo di Dumas padre' è 'I Tre Moschettieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: I TRE MOSCHETTIERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Romanzo di Dumas padre" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Romanzo di Dumas padre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è I Tre Moschettieri? I tre moschettieri è un celebre racconto di avventure ambientato nel XVII secolo, scritto da Dumas padre. Racconta le imprese di quattro amici uniti dal coraggio e dalla lealtà, impegnati a difendere l'onore e la giustizia. La storia mescola azione, intrighi e tradimenti, incarnando lo spirito dell'epoca. Questo romanzo ha affascinato generazioni per il suo stile avvincente e i personaggi indimenticabili.

La definizione "Romanzo di Dumas padre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Romanzo di Dumas padre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione I Tre Moschettieri:

I Imola T Torino R Roma E Empoli M Milano O Otranto S Savona C Como H Hotel E Empoli T Torino T Torino I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Romanzo di Dumas padre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

