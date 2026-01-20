Il rivoluzionario Guevara

SOLUZIONE: ERNESTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il rivoluzionario Guevara" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il rivoluzionario Guevara". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ernesto? Ernesto Guevara, noto come Che, è stato un combattente e ideologo rivoluzionario che ha ispirato numerose lotte di liberazione in America Latina. La sua figura rappresenta il simbolo di resistenza e cambiamento sociale, spingendo a riflettere sulle ingiustizie e sulla possibilità di trasformare il mondo. La sua eredità rimane viva come esempio di dedizione e coraggio nella lotta per la giustizia.

Quando la definizione "Il rivoluzionario Guevara" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il rivoluzionario Guevara" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ernesto:

E Empoli R Roma N Napoli E Empoli S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il rivoluzionario Guevara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

