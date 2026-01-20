È formato da tutti gli aventi diritto al voto

Home / Soluzioni Cruciverba / È formato da tutti gli aventi diritto al voto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È formato da tutti gli aventi diritto al voto' è 'Elettorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELETTORATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È formato da tutti gli aventi diritto al voto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È formato da tutti gli aventi diritto al voto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Elettorato? L'insieme delle persone che possono partecipare alle scelte politiche attraverso il voto costituisce l'elettorato. Si tratta di cittadini maggiorenni che, rispettando determinati requisiti, hanno il diritto di esprimere la propria preferenza per eleggere rappresentanti o decidere su questioni importanti. La presenza di un elettorato attivo è fondamentale per il funzionamento di una democrazia rappresentativa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È formato da tutti gli aventi diritto al voto nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Elettorato

Questa pagina è dedicata alla definizione "È formato da tutti gli aventi diritto al voto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È formato da tutti gli aventi diritto al voto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Elettorato:

E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È formato da tutti gli aventi diritto al voto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L insieme di tutti i votantiL insieme dei cittadini votantiIl complesso dei chiamati alle urneSono elencate nel registro delle aventi diritto al votoIl diritto di restituire un prodotto al venditoreIl colore formato da tutti gli altriÈ al di sopra di tutti noiLinea che unisce tutti i punti della Terra aventi la stessa pressione