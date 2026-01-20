Si dilatano inspirando

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dilatano inspirando' è 'Polmoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLMONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dilatano inspirando" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dilatano inspirando". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Polmoni? I polmoni si espandono durante l'inspirazione per permettere all'aria di entrare e riempire gli alveoli, facilitando lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. Questo processo è essenziale per la respirazione e il corretto funzionamento del nostro organismo. Quando inspiriamo, i polmoni si dilatano, adattandosi alla quantità di aria che deve essere immessa. La loro capacità di espansione è fondamentale per mantenere l'equilibrio vitale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si dilatano inspirando" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dilatano inspirando" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Polmoni:

P Padova O Otranto L Livorno M Milano O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dilatano inspirando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

