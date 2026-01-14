Vi nacque Dante

SOLUZIONE: FIRENZE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi nacque Dante" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi nacque Dante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Firenze? Dante, uno dei più grandi poeti italiani, vide la luce a Firenze, città ricca di arte e storia. La sua vita e le sue opere sono strettamente legate a questa città, che ha influenzato profondamente il suo percorso culturale. Firenze rappresenta il luogo natale di Dante, simbolo della sua identità e delle sue radici. La sua Firenze è il punto di partenza di un viaggio letterario che ha lasciato un'impronta indelebile nella letteratura mondiale.

Per risolvere la definizione "Vi nacque Dante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi nacque Dante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Firenze:

F Firenze I Imola R Roma E Empoli N Napoli Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi nacque Dante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

