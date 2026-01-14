Il mitologico re di Tebe padre di Edipo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il mitologico re di Tebe padre di Edipo' è 'Laio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mitologico re di Tebe padre di Edipo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mitologico re di Tebe padre di Edipo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Laio? Laio era un re leggendario di Tebe, noto per essere il padre di Edipo e protagonista di molte storie mitologiche. La sua figura è centrale nelle tragedie antiche, dove si evidenziano le sue azioni e le conseguenze delle sue scelte. La sua storia si intreccia con il destino di Edipo, sottolineando temi di destino e tragico. Laio rappresenta un personaggio di grande importanza nella mitologia greca.

Per risolvere la definizione "Il mitologico re di Tebe padre di Edipo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mitologico re di Tebe padre di Edipo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Laio:

L Livorno A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mitologico re di Tebe padre di Edipo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

