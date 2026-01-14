Conan Doyle: Holmes

Home / Soluzioni Cruciverba / Conan Doyle: Holmes

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Conan Doyle: Holmes' è 'Sherlock'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHERLOCK

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Conan Doyle: Holmes" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conan Doyle: Holmes". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sherlock? Sherlock Holmes è il celebre detective creato da Arthur Conan Doyle. Dotato di grande intuito e capacità deduttive, risolve casi intricati grazie alla sua mente brillante. La sua figura è diventata un simbolo della narrativa poliziesca e del metodo investigativo. Con il suo carattere acuto e il suo approccio scientifico, rappresenta l’icona dell’investigatore che utilizza la logica per scoprire la verità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Conan Doyle: Holmes nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sherlock

Per risolvere la definizione "Conan Doyle: Holmes", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conan Doyle: Holmes" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sherlock:

S Savona H Hotel E Empoli R Roma L Livorno O Otranto C Como K Kappa

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conan Doyle: Holmes" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indaga con WatsonCosì si rivolge chi dà del tu a HolmesSerie TV tratta dalle opere di Arthur Conan DoyleIl Conan di Sherlock HolmesIl titolo di Conan DoyleLo era Arthur Conan DoyleIl cuore di Holmes