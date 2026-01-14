Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver

Home / Soluzioni Cruciverba / Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver' è 'Alien'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIEN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Alien? Il film che ha reso famosa Sigourney Weaver è un classico di fantascienza e horror, ambientato nello spazio e caratterizzato da un'ambientazione opprimente. La protagonista si trova a combattere contro una creatura aliena letale, simbolo di paura e sopravvivenza. Questo film ha segnato un'epoca e influenzato molti altri lavori del genere. È conosciuto come un caposaldo del cinema di fantascienza e horror, e il suo titolo è diventato iconico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alien

Per risolvere la definizione "Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alien:

A Ancona L Livorno I Imola E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il film che ha reso celebre Sigourney Weaver" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il titolo di un cult-movie della fantascienzaStorico film di fantascienzaIl film che ha reso celebre Sigourney Weaver CapponaiaRelativa all arte che ha reso celebre MuranoFilm del 1986 di Bob Swaim con Michael Caine e Sigourney WeaverIl celebre film che ha dato fama ai velociraptorLo ha ricevuto Sigourney Weaver nel 2024