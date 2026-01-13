Reale non contraffatto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Reale non contraffatto' è 'Vero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Reale non contraffatto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Reale non contraffatto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Vero? Un termine che indica qualcosa autentico, senza imitazioni o falsificazioni, rappresenta la realtà così come è senza alterazioni. È usato per distinguere ciò che è autentico da ciò che potrebbe essere falso o contraffatto. Quando si parla di un'affermazione o di un'informazione, questa parola conferma che ciò che viene detto corrisponde esattamente alla verità, senza inganni o distorsioni.

In presenza della definizione "Reale non contraffatto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Reale non contraffatto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Vero:

V Venezia E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Reale non contraffatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

