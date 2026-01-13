La caratteristica casa rurale dell Alto Adige

Home / Soluzioni Cruciverba / La caratteristica casa rurale dell Alto Adige

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La caratteristica casa rurale dell Alto Adige' è 'Maso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La caratteristica casa rurale dell Alto Adige" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La caratteristica casa rurale dell Alto Adige". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Maso? Il maso rappresenta una tipica abitazione delle zone rurali dell'Alto Adige, spesso immersa tra i paesaggi montani e agricoli. Costituisce il cuore della vita contadina locale, combinando abitazione e fattoria in un'unica struttura. Questa tipologia di casa riflette le tradizioni e lo stile di vita della comunità alpina, mantenendo vivo il patrimonio culturale della regione. È simbolo di autenticità e di un legame profondo con la terra.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La caratteristica casa rurale dell Alto Adige nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Maso

La soluzione associata alla definizione "La caratteristica casa rurale dell Alto Adige" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La caratteristica casa rurale dell Alto Adige" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Maso:

M Milano A Ancona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La caratteristica casa rurale dell Alto Adige" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: di Banco pittore del 300Tipica casa rurale altoatesinaFattoria altoatesinaLa tipica casa rurale dell Alto AdigeLocalità dell Alto AdigeUna valle dell Alto AdigeNativa di certe zone del Friuli o dell Alto AdigeLa seconda città per abitanti dell Alto Adige