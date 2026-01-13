Fabbriche di bistecche

Home / Soluzioni Cruciverba / Fabbriche di bistecche

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fabbriche di bistecche' è 'Mattatoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATTATOI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fabbriche di bistecche" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fabbriche di bistecche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mattatoi? I mattatoi sono strutture dedicate alla lavorazione della carne, dove gli animali vengono macellati e preparati per la distribuzione. In questi luoghi si trasformano i pezzi di carne in prodotti pronti al consumo, come le bistecche. Sono ambienti fondamentali nell'industria alimentare, garantendo igiene e sicurezza. La loro funzione è essenziale per assicurare carne di qualità disponibile nei negozi e ristoranti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fabbriche di bistecche nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mattatoi

In presenza della definizione "Fabbriche di bistecche", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fabbriche di bistecche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mattatoi:

M Milano A Ancona T Torino T Torino A Ancona T Torino O Otranto I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fabbriche di bistecche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I macelli pubbliciRiforniscono i macellaiContorno per bisteccheFabbriche tessiliLavoratori manuali di fabbriche e industrieLe fabbriche di naviUn taglio di carne per bistecche