Si dilata al buio

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dilata al buio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dilata al buio' è 'Pupilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUPILLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dilata al buio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dilata al buio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pupilla? La pupilla è la parte dell’occhio che si espande al buio, permettendo a più luce di entrare per migliorare la visione in condizioni di scarsa illuminazione. Quando l’ambiente si oscura, essa si apre per facilitare la percezione visiva, mentre in ambienti luminosi si restringe. Questo meccanismo naturale aiuta l’occhio a adattarsi alle variazioni di luce, garantendo una visione più chiara e nitida.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si dilata al buio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pupilla

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si dilata al buio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dilata al buio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pupilla:

P Padova U Udine P Padova I Imola L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dilata al buio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il tondino nero al centro dell occhioIl puntino nero dentro l occhioSi può avere al buioUn modo di procedere se si è al buioSi può giocare al buioSi sviluppa al buioSi vizia al chiuso