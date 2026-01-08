Valorosi tenaci

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Valorosi tenaci' è 'Strenui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRENUI

Perché la soluzione è Strenui? Gli streunui sono persone che affrontano le difficoltà con coraggio e determinazione, dimostrando una forza interiore che non si arrende di fronte alle avversità. La loro tenacia e il loro spirito combattivo li rendono esempi di resilienza e di grande volontà. Questa caratteristica li spinge a non mollare mai, anche quando tutto sembra contro di loro, mostrando un carattere forte e incrollabile.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Valorosi tenaci" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Valorosi tenaci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La definizione "Valorosi tenaci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Valorosi tenaci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Strenui:

S Savona T Torino R Roma E Empoli N Napoli U Udine I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Valorosi tenaci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

