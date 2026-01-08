Una testa dura con un espressione scherzosa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una testa dura con un espressione scherzosa' è 'Cocuzza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COCUZZA

Perché la soluzione è Cocuzza? La cocuzza è un soprannome usato per indicare una persona dal carattere ostinato, che spesso si mostra convinta delle proprie idee, anche se può apparire un po' burbera. È un modo scherzoso per descrivere qualcuno che non molla facilmente, con un'espressione che può sembrare un po' burlesca, ma che nasconde un animo determinato e testardo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una testa dura con un espressione scherzosa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una testa dura con un espressione scherzosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "Una testa dura con un espressione scherzosa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una testa dura con un espressione scherzosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cocuzza:

C Como O Otranto C Como U Udine Z Zara Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una testa dura con un espressione scherzosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

