Le ultime fasi delle lotterie
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SOLUZIONE: ESTRAZIONI
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Perché la soluzione è Estrazioni? Le estrazioni sono il momento clou delle lotterie, quando si scoprono i numeri vincenti. Dopo aver acquistato il biglietto, si aspetta con trepidazione questa fase che determina i fortunati. È un momento di suspense e speranza, che coinvolge tutti i partecipanti. La tensione cresce fino a quando i numeri vengono annunciati e si conoscono i vincitori. Alla fine, si celebra chi ha avuto fortuna in questa fase finale.
Le ultime fasi delle lotterie nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Estrazioni
Questa pagina è dedicata alla definizione "Le ultime fasi delle lotterie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Estrazioni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le ultime fasi delle lotterie
- Risposta: ESTRAZIONI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: E_________
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Estrazioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le ultime fasi delle lotterie". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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