Le ultime fasi delle lotterie

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le ultime fasi delle lotterie' è 'Estrazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTRAZIONI

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Perché la soluzione è Estrazioni? Le estrazioni sono il momento clou delle lotterie, quando si scoprono i numeri vincenti. Dopo aver acquistato il biglietto, si aspetta con trepidazione questa fase che determina i fortunati. È un momento di suspense e speranza, che coinvolge tutti i partecipanti. La tensione cresce fino a quando i numeri vengono annunciati e si conoscono i vincitori. Alla fine, si celebra chi ha avuto fortuna in questa fase finale.

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Le ultime fasi delle lotterie nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Estrazioni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le ultime fasi delle lotterie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Estrazioni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le ultime fasi delle lotterie

Le ultime fasi delle lotterie Risposta: ESTRAZIONI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: E_________

E_________ Inizia con: E

E Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli I Imola

La soluzione 'Estrazioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le ultime fasi delle lotterie". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.