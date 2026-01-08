Strumento una volta usato in Marina
SOLUZIONE: SESTANTE
Perché la soluzione è Sestante? Il sestante è uno strumento utilizzato in passato dai marinai per determinare la posizione in mare, misurando gli angoli tra un corpo celeste e l'orizzonte. Era fondamentale per la navigazione, permettendo di calcolare latitudine e longitudine in assenza di altri mezzi moderni. Con il sestante, si potevano fare osservazioni precise e orientarsi durante i lunghi viaggi, contribuendo alla scoperta di nuove rotte e territori.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Strumento una volta usato in Marina" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strumento una volta usato in Marina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
