Strumento una volta usato in Marina

Home / Soluzioni Cruciverba / Strumento una volta usato in Marina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strumento una volta usato in Marina' è 'Sestante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SESTANTE

Perché la soluzione è Sestante? Il sestante è uno strumento utilizzato in passato dai marinai per determinare la posizione in mare, misurando gli angoli tra un corpo celeste e l'orizzonte. Era fondamentale per la navigazione, permettendo di calcolare latitudine e longitudine in assenza di altri mezzi moderni. Con il sestante, si potevano fare osservazioni precise e orientarsi durante i lunghi viaggi, contribuendo alla scoperta di nuove rotte e territori.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Strumento una volta usato in Marina" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strumento una volta usato in Marina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Strumento una volta usato in Marina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sestante

La soluzione associata alla definizione "Strumento una volta usato in Marina" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strumento una volta usato in Marina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sestante:

S Savona E Empoli S Savona T Torino A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strumento una volta usato in Marina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si usa per calcolare la posizione in mareUn tempo i naviganti lo usavano per orientarsiSi usava per fare il puntoStrumento usato dai muratoriStrumento ottico usato da tipografi e filateliciStrumento impiegato dalla marina militareStrumento diagnostico usato nelle mucoseUno strumento di prova usato dal radiotecnico