La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un software che consentiva di telefonare dal PC' è 'Skype'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SKYPE

Perché la soluzione è Skype? Skype è un programma che permette di effettuare chiamate vocali e video tramite il computer, facilitando la comunicazione a distanza con amici, familiari e colleghi. Grazie a questa applicazione, è possibile parlare gratuitamente o a basso costo utilizzando internet, eliminando la necessità di telefoni tradizionali. È diventato uno strumento molto popolare per mantenere i contatti in modo semplice e veloce, soprattutto in ambito personale e professionale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un software che consentiva di telefonare dal PC" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un software che consentiva di telefonare dal PC". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Quando la definizione "Un software che consentiva di telefonare dal PC" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un software che consentiva di telefonare dal PC" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Skype:

S Savona K Kappa Y Yacht P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un software che consentiva di telefonare dal PC" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

