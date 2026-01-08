Il regista nel basket

SOLUZIONE: PLAYMAKER

Perché la soluzione è Playmaker? Nel gioco del basket, il giocatore che organizza le azioni offensive e distribuisce i passaggi chiave viene chiamato playmaker. Questa figura ha il ruolo di orchestrare il reparto offensivo, guidando la squadra con visione e creatività. È il cervello delle azioni, capace di leggere la difesa e creare opportunità per i compagni. La sua abilità nel gestire il ritmo e le strategie determina spesso l'andamento della partita.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il regista nel basket" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il regista nel basket". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il regista nel basket" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il regista nel basket" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Playmaker:

P Padova L Livorno A Ancona Y Yacht M Milano A Ancona K Kappa E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il regista nel basket" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

