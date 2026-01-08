Intimazione da sentinelle

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Intimazione da sentinelle' è 'Altolà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTOLÀ

Perché la soluzione è Altolà? Un segnale usato dalle sentinelle per fermare o avvisare qualcuno, spesso accompagnato da un gesto o un richiamo forte. È un richiamo che indica di fermarsi o di prestare attenzione, funzionando come un avviso ufficiale. Questo termine è particolarmente impiegato in contesti militari o di sorveglianza, dove il suono o il gesto serve a catturare l’attenzione e a richiedere l’interruzione di un’azione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intimazione da sentinelle" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intimazione da sentinelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Intimazione da sentinelle nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Altolà

Per risolvere la definizione "Intimazione da sentinelle", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intimazione da sentinelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Altolà:

A Ancona L Livorno T Torino O Otranto L Livorno À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intimazione da sentinelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

