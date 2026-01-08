Dirigono i condomini

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Dirigono i condomini' è 'Amministratori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMMINISTRATORI

Perché la soluzione è Amministratori? Gli amministratori sono coloro che si occupano di gestire e coordinare le attività comuni all’interno di un condominio, assicurando il rispetto delle regole e la buona convivenza tra i condomini. Essi si occupano di mantenere gli spazi condivisi, gestire le finanze e rappresentare i proprietari nelle questioni legali. La loro figura è fondamentale per garantire un funzionamento armonioso e ordinato dell’edificio.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dirigono i condomini" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dirigono i condomini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Dirigono i condomini nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Amministratori

Se la definizione "Dirigono i condomini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dirigono i condomini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Amministratori:

A Ancona M Milano M Milano I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dirigono i condomini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

