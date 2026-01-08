Colpevoli di più delitti

Home / Soluzioni Cruciverba / Colpevoli di più delitti

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Colpevoli di più delitti' è 'Pluriomicidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLURIOMICIDI

Perché la soluzione è Pluriomicidi? Il termine si riferisce a persone che hanno commesso diversi omicidi, dimostrando una particolare pericolosità e mancanza di scrupoli. Questi individui sono coinvolti in più di un atto criminale di natura letale, spesso riflettendo una pattern di violenza e criminalità reiterata. La loro presenza nel mondo del crimine rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza pubblica e la giustizia.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpevoli di più delitti" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpevoli di più delitti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Colpevoli di più delitti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Pluriomicidi

La definizione "Colpevoli di più delitti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpevoli di più delitti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Pluriomicidi:

P Padova L Livorno U Udine R Roma I Imola O Otranto M Milano I Imola C Como I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpevoli di più delitti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La spregevolezza dei delitti più efferatiÈ più che vincereLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolati