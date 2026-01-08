Batterio da enterite e tifo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Batterio da enterite e tifo' è 'Salmonella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALMONELLA

Perché la soluzione è Salmonella? La salmonella è un microrganismo che può causare infezioni intestinali e febbre tifoide. Si trasmette attraverso alimenti o acqua contaminati, provocando sintomi come diarrea, febbre e dolori addominali. È importante adottare misure igieniche per prevenire il suo passaggio nell'organismo. Questa batterio rappresenta un rischio per la salute pubblica, specialmente in condizioni di scarsa igiene e trattamento alimentare inappropriato.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Batterio da enterite e tifo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Batterio da enterite e tifo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

In presenza della definizione "Batterio da enterite e tifo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Batterio da enterite e tifo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Salmonella:

S Savona A Ancona L Livorno M Milano O Otranto N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Batterio da enterite e tifo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

