Il batterio del colera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il batterio del colera' è 'Vibrione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIBRIONE

Perché la soluzione è Vibrione? Il vibrione è un microrganismo che causa il colera, una grave infezione intestinale. Si presenta come un piccolo batterio a forma di virgola, capace di produrre tossine che provocano diarrea severa e disidratazione. La sua presenza nell'acqua o nel cibo contaminato può portare a epidemie rapide e pericolose. La prevenzione si basa su igiene e acqua pulita, mentre il trattamento include reidratazione e antibiotici.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il batterio del colera" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il batterio del colera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Il batterio del colera nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vibrione

Per risolvere la definizione "Il batterio del colera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il batterio del colera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vibrione:

V Venezia I Imola B Bologna R Roma I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il batterio del colera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

