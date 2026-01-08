Avute in seguito a un lascito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Avute in seguito a un lascito' è 'Ereditate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EREDITATE

Perché la soluzione è Ereditate? Le cose che si ricevono in seguito a un dono di beni o proprietà da qualcuno che è passato sono chiamate eredità. Questi beni possono includere denaro, immobili o altri oggetti di valore lasciati in testamento. Ricevere un’eredità rappresenta un passaggio di proprietà e di diritti da una generazione all’altra. È un modo attraverso il quale si conserva la memoria e il patrimonio di una famiglia.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avute in seguito a un lascito" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avute in seguito a un lascito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Per risolvere la definizione "Avute in seguito a un lascito", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avute in seguito a un lascito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ereditate:

E Empoli R Roma E Empoli D Domodossola I Imola T Torino A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avute in seguito a un lascito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

