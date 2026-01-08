Antitetico

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Antitetico' è 'Contrapposto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRAPPOSTO

Perché la soluzione è Contrapposto? Un termine che indica un'idea opposta o contraria a un'altra, spesso usato per evidenziare differenze nette tra due concetti. La parola si riferisce a qualcosa che si pone in netto contrasto, creando un forte senso di opposizione. In letteratura o filosofia, aiuta a sottolineare differenze fondamentali tra idee o atteggiamenti. La scelta di un termine antitetico permette di mettere in evidenza le differenze e le opposizioni tra due elementi o concetti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antitetico" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antitetico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Quando la definizione "Antitetico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antitetico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Contrapposto:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma A Ancona P Padova P Padova O Otranto S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antitetico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

