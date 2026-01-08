Antichi pilastrini con busto

Home / Soluzioni Cruciverba / Antichi pilastrini con busto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Antichi pilastrini con busto' è 'Erme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERME

Perché la soluzione è Erme? Gli erme sono sculture di epoca antica raffiguranti busti, spesso collocate come segnali o decorazioni lungo vie e luoghi pubblici. Queste piccole colonne con figure umane rappresentano divinità, eroi o personaggi importanti, e venivano usate anche come monumenti funebri o commemorativi. La loro presenza testimonia l'importanza delle tradizioni artistiche e religiose dell'antichità, integrandosi nel paesaggio urbano e culturale dell'epoca.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antichi pilastrini con busto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antichi pilastrini con busto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Antichi pilastrini con busto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Erme

Per risolvere la definizione "Antichi pilastrini con busto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antichi pilastrini con busto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Erme:

E Empoli R Roma M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antichi pilastrini con busto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalleAntichi libri a stampaLo imbracciavano gli antichi guerrieriGi antichi scandinavi come i vichinghiAntichi abitanti della penisola iberica