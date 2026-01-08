Allentati ceduti

Home / Soluzioni Cruciverba / Allentati ceduti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Allentati ceduti' è 'Mollati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOLLATI

Perché la soluzione è Mollati? Quando qualcosa si allenta o cede sotto pressione, si dice che è stato mollato. È un termine che indica che si è perso tensione o fermezza, spesso riferendosi a oggetti o situazioni che non sono più saldi o stabili. In senso più figurato, può indicare anche una perdita di impegno o di interesse. La parola si collega alla sensazione di qualcosa che si scioglie o si libera, lasciando andare ciò che era stretto o fermo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Allentati ceduti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Allentati ceduti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Allentati ceduti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mollati

La definizione "Allentati ceduti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Allentati ceduti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mollati:

M Milano O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Allentati ceduti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ceduti dal venditoreVenduti cedutiRegalati ceduti gratis