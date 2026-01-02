Undset la scrittrice norvegese premio Nobel 1928

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Undset la scrittrice norvegese premio Nobel 1928' è 'Sigrid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIGRID

Perché la soluzione è Sigrid? Sigrid è una famosa autrice norvegese nota per i suoi romanzi profondi e toccanti. Nel 1928 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, riconoscimento internazionale del suo talento. La sua scrittura riflette la cultura e le tradizioni della Norvegia, affrontando temi umani universali. La sua opera ha lasciato un'impronta duratura nel panorama letterario mondiale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Undset la scrittrice norvegese premio Nobel 1928" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Undset la scrittrice norvegese premio Nobel 1928". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Undset la scrittrice norvegese premio Nobel 1928" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Undset la scrittrice norvegese premio Nobel 1928" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sigrid:

S Savona I Imola G Genova R Roma I Imola D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Undset la scrittrice norvegese premio Nobel 1928" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

