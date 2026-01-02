Sono i titolari delle raffinerie

SOLUZIONE: PETROLIERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono i titolari delle raffinerie" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono i titolari delle raffinerie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Petrolieri? I petroliere sono le persone che gestiscono e possiedono le raffinerie di petrolio, assumendo responsabilità nella produzione e distribuzione di questo prezioso risorsa. Sono figure fondamentali nel settore energetico, garantendo il funzionamento delle attività legate alla raffinazione e alla commercializzazione del petrolio. La loro presenza è essenziale per assicurare il flusso di carburanti e derivati sul mercato globale, contribuendo all'economia e alla sicurezza energetica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono i titolari delle raffinerie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono i titolari delle raffinerie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Petrolieri:

P Padova E Empoli T Torino R Roma O Otranto L Livorno I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono i titolari delle raffinerie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

