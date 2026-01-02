È un reparto della Polizia

SOLUZIONE: CELERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È un reparto della Polizia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un reparto della Polizia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Celere? Il termine si riferisce a un'unità speciale delle forze di polizia, nota per intervenire rapidamente in situazioni di emergenza o ordine pubblico. È riconoscibile per la sua capacità di rispondere prontamente, spesso in operazioni di grande rilevanza. Questa sezione della forza di polizia si distingue per l'addestramento e la prontezza nel mantenere la sicurezza pubblica, garantendo un intervento efficace in momenti critici.

Se la definizione "È un reparto della Polizia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un reparto della Polizia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Celere:

C Como E Empoli L Livorno E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un reparto della Polizia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

