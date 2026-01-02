Lavorano i giunchi

SOLUZIONE: CANESTRAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavorano i giunchi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavorano i giunchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Canestrai? I canestrai sono coloro che raccolgono e lavorano i giunchi, piantando le basi di antichi strumenti e oggetti utili nella vita quotidiana. Questa attività richiede abilità nel curare e modellare i materiali naturali, contribuendo alla produzione di utensili, contenitori o elementi decorativi. La loro arte tramandata nel tempo rappresenta un esempio di tradizione artigianale legata alla natura e alle risorse locali.

In presenza della definizione "Lavorano i giunchi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavorano i giunchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Canestrai:

C Como A Ancona N Napoli E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavorano i giunchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

