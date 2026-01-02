Si tengono sul naso

SOLUZIONE: OCCHIALI

Perché la soluzione è Occhiali? Gli oggetti che si indossano per migliorare la vista o proteggere gli occhi sono comunemente chiamati occhiali. Questi accessori si posizionano sulla parte anteriore del viso, fissandosi sul naso grazie alle lenti e alla struttura che le sostiene. Sono utili sia per correggere problemi visivi sia per proteggere gli occhi da raggi UV o agenti esterni. Indossarli è ormai un gesto quotidiano per molte persone.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si tengono sul naso" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si tengono sul naso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La definizione "Si tengono sul naso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si tengono sul naso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Occhiali:

O Otranto C Como C Como H Hotel I Imola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si tengono sul naso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

