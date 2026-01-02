Impiombare un dente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Impiombare un dente' è 'Otturare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTURARE

Perché la soluzione è Otturare? Chiudere una cavità o un'apertura nel dente per proteggerlo e ripararlo viene chiamato otturare. Questo procedimento aiuta a prevenire ulteriori danni e carie, ripristinando la funzionalità masticatoria. È una procedura comune in odontoiatria per mantenere la salute orale. La parola si riferisce all'atto di sigillare il dente con un materiale speciale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Impiombare un dente" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impiombare un dente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "Impiombare un dente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impiombare un dente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Otturare:

O Otranto T Torino T Torino U Udine R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impiombare un dente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

