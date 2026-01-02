Gestite amministrate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gestite amministrate' è 'Governate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOVERNATE

Perché la soluzione è Governate? Le amministrazioni che esercitano il potere su un territorio o un’organizzazione sono chiamate governate. Queste entità si occupano di dirigere, organizzare e controllare le risorse e le attività per garantire ordine e funzionalità. La gestione implica responsabilità e capacità decisionale, assicurando che le regole siano rispettate e gli obiettivi raggiunti. Governate rappresentano quindi l’insieme delle strutture che, attraverso amministrazioni competenti, mantengono il funzionamento di un sistema.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gestite amministrate" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gestite amministrate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La soluzione associata alla definizione "Gestite amministrate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gestite amministrate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Governate:

G Genova O Otranto V Venezia E Empoli R Roma N Napoli A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gestite amministrate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.