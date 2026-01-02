Bramato dal poeta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bramato dal poeta' è 'Desiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESIATO

Perché la soluzione è Desiato? Un sentimento intenso di desiderio e passione che nasce dall'anima, spesso espresso attraverso parole o emozioni profonde. È un'aspirazione ardente verso qualcosa o qualcuno, che si manifesta con grande intensità e speranza. Questa sensazione, condivisa spesso dalla poesia, rappresenta un anelito che muove il cuore e alimenta i sogni. Essere desiderati significa essere al centro di un'attenzione profonda e sincera.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bramato dal poeta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bramato dal poeta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Desiato:

D Domodossola E Empoli S Savona I Imola A Ancona T Torino O Otranto

