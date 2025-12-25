Spesso è posta vicino a un divano

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spesso è posta vicino a un divano" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spesso è posta vicino a un divano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Poltrona? Una poltrona è un sedile comodo e imbottito, tipicamente collocato accanto a un divano per offrire un ulteriore posto relax. Spesso si trova in salotto o in ambienti di ascolto, creando un angolo intimo per leggere o conversare. La sua presenza consente di avere uno spazio riservato, rendendo l'ambiente più accogliente e funzionale.

Quando la definizione "Spesso è posta vicino a un divano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spesso è posta vicino a un divano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Poltrona:

P Padova O Otranto L Livorno T Torino R Roma O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spesso è posta vicino a un divano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

