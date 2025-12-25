I paesi della periferia

SOLUZIONE: SOBBORGHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I paesi della periferia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I paesi della periferia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sobborghi? I sobborghi sono insediamenti situati ai margini delle città principali, spesso caratterizzati da abitazioni meno centrali e servizi più limitati. Questi quartieri rappresentano le zone esterne che circondano il centro urbano, formando un'area di confine tra città e campagna. Con il tempo, molti sobborghi si sono sviluppati, assumendo un ruolo importante nel panorama urbano, pur mantenendo un carattere più tranquillo rispetto al cuore della città.

Questa pagina è dedicata alla definizione "I paesi della periferia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I paesi della periferia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sobborghi:

S Savona O Otranto B Bologna B Bologna O Otranto R Roma G Genova H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I paesi della periferia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

