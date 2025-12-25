La modestia di una spesa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La modestia di una spesa' è 'Esiguità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESIGUITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La modestia di una spesa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La modestia di una spesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Esiguità? L'esiguità si riferisce alla limitata quantità di qualcosa, spesso associata a una spesa contenuta. È la caratteristica di qualcosa di scarso o di poco rilevante, che può indicare anche una certa modestia o risparmio nel budget. Quando si parla di spese, questa parola suggerisce un investimento minimo, che non eccede le proprie possibilità o aspettative.

La modestia di una spesa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Esiguità

La definizione "La modestia di una spesa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La modestia di una spesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Esiguità:

E Empoli S Savona I Imola G Genova U Udine I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La modestia di una spesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

