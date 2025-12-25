Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica

Home / Soluzioni Cruciverba / Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica' è 'Presbitero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESBITERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Presbitero? Un presbitero è un sacerdote che ricopre un ruolo importante all’interno della Chiesa, sia cattolica che ortodossa. È responsabile di guidare le comunità, celebrare i sacramenti e offrire supporto spirituale ai fedeli. La sua funzione è fondamentale per la vita religiosa e per mantenere i valori della fede tra i credenti. Insieme ai vescovi e ai diaconi, contribuisce a mantenere viva la tradizione cristiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Presbitero

Quando la definizione "Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Presbitero:

P Padova R Roma E Empoli S Savona B Bologna I Imola T Torino E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ministro della Chiesa ortodossa o cattolica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chiesa cattolica diffusa in Libano e SiriaVi si trova una nota chiesa ortodossa georgianaDignità e ufficio dei più alti prelati della Chiesa cattolicaQuello d Oriente divise chiesa romana e ortodossaPeriodo di tempo che nella Chiesa cattolica precede e segue una solennità religiosa