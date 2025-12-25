Impregna l aria nei posti di mare

Home / Soluzioni Cruciverba / Impregna l aria nei posti di mare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Impregna l aria nei posti di mare' è 'Salmastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALMASTRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Impregna l aria nei posti di mare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impregna l aria nei posti di mare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Salmastro? Un salmastro è l'odore caratteristico che si avverte nei luoghi vicino al mare, dovuto alla presenza di sale e umidità nell'aria. Questo profumo particolare si diffonde nelle zone costiere e nei porti, creando un'atmosfera salina che evoca sensazioni di freschezza e libertà. La sua presenza è un segno della vicinanza all'oceano, contribuendo a rendere unico l'ambiente marino.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Impregna l aria nei posti di mare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Salmastro

Quando la definizione "Impregna l aria nei posti di mare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impregna l aria nei posti di mare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Salmastro:

S Savona A Ancona L Livorno M Milano A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impregna l aria nei posti di mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L odore che s avverte presso la costa marinaImpregna l aria al mareImpregna l aria in riva al mareImpregna l aria di mareImpregna l aria sul mareSe si apre entra aria di mare