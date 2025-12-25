Gli scrittori del canone della letteratura

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli scrittori del canone della letteratura' è 'Classici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLASSICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli scrittori del canone della letteratura" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli scrittori del canone della letteratura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Classici? I classici sono opere letterarie considerate fondamentali e rappresentative di un determinato periodo o cultura. Sono testi che hanno resistito alla prova del tempo, influenzando generazioni successive e mantenendo un ruolo centrale nello studio e nella cultura. La loro importanza deriva dalla capacità di esprimere valori, idee e sentimenti universali. Questi scritti costituiscono un patrimonio condiviso, simboli di un patrimonio culturale che attraversa secoli.

La soluzione associata alla definizione "Gli scrittori del canone della letteratura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli scrittori del canone della letteratura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Classici:

C Como L Livorno A Ancona S Savona S Savona I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli scrittori del canone della letteratura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

