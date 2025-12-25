Esatte o in punto

SOLUZIONE: PRECISE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esatte o in punto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esatte o in punto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Precise? Una descrizione che indica qualcosa senza margini di errore, perfettamente corretta e puntuale. La parola associata si riferisce a qualcosa che lascia poco spazio all'interpretazione, con chiarezza e accuratezza. È fondamentale in situazioni in cui la verità e la precisione sono essenziali, come in un rapporto o un'analisi. La comunicazione deve essere chiara e senza ambiguità, garantendo che il messaggio trasmetta esattamente ciò che si intende.

La definizione "Esatte o in punto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esatte o in punto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Precise:

P Padova R Roma E Empoli C Como I Imola S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esatte o in punto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

