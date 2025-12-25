Vi dimorava un casellante

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi dimorava un casellante

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Vi dimorava un casellante' è 'Casa Cantoniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASA CANTONIERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi dimorava un casellante" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi dimorava un casellante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Casa Cantoniera? Una struttura situata lungo le strade, spesso vicino a passaggi importanti, dove un casellante viveva e gestiva i controlli e il mantenimento del percorso. Questa abitazione, chiamata anche casa cantoniera, rappresentava un punto di riferimento per i viaggiatori e per chi si occupava della manutenzione delle vie di comunicazione. Era un piccolo rifugio che garantiva assistenza e sorveglianza lungo le arterie principali, integrandosi nel paesaggio e nella storia delle infrastrutture.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi dimorava un casellante nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Casa Cantoniera

Per risolvere la definizione "Vi dimorava un casellante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi dimorava un casellante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Casa Cantoniera:

C Como A Ancona S Savona A Ancona C Como A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi dimorava un casellante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi dimorava PenelopeVi dimorava l uomo preistoricoVi si costruiscono naviVi venne ucciso JFKVi si possono adottare cuccioli senza padroni