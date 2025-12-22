Rimettere piede

SOLUZIONE: TORNARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rimettere piede" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimettere piede". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tornare? Tornare indica il gesto di riprendere il cammino su un luogo già visitato o abbandonato, riprendendo possesso di uno spazio che si era lasciato. È un atto di riapprovazione, di rinnovato interesse o di semplice necessità di riprendere ciò che si era interrotto. Spesso si riferisce a chi riprende una destinazione o una situazione, segnando un ritorno dopo un'assenza o una pausa.

La soluzione associata alla definizione "Rimettere piede" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimettere piede" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tornare:

T Torino O Otranto R Roma N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimettere piede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

