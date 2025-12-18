Prati di pianura tenuti costantemente irrigati

Home / Soluzioni Cruciverba / Prati di pianura tenuti costantemente irrigati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prati di pianura tenuti costantemente irrigati' è 'Marcite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prati di pianura tenuti costantemente irrigati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prati di pianura tenuti costantemente irrigati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Prati di pianura tenuti costantemente irrigati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marcite

Se la definizione "Prati di pianura tenuti costantemente irrigati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prati di pianura tenuti costantemente irrigati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Marcite:

M Milano A Ancona R Roma C Como I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prati di pianura tenuti costantemente irrigati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Prati allagatiIl prato di pianura tenuto costantemente irrigatoNell orto e nei pratiQuello delle Puglie costituisce la maggiore pianura meridionaleInumidisce di notte i pratiSi accendevano spesso in Pianura Padana