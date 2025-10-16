Tale è la satira feroce nei cruciverba: la soluzione è Sferzante
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tale è la satira feroce' è 'Sferzante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SFERZANTE
Curiosità e Significato di Sferzante
La parola Sferzante è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sferzante.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tale è la carnagione mediterraneaTale è l argomento inconsistenteTale è l uomo come animaleSan Francesco vi ammansì un feroce lupoIl commediografo autore de La satira e Parini
Come si scrive la soluzione Sferzante
Stai cercando la risposta alla definizione "Tale è la satira feroce"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 9 lettere della soluzione Sferzante:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I R T O R A I E Z
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.