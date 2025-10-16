Riducono il personale nei cruciverba: la soluzione è Licenziamenti
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Riducono il personale' è 'Licenziamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
LICENZIAMENTI
Curiosità e Significato di Licenziamenti
La parola Licenziamenti è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Licenziamenti.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si riducono in moccoliParere personaleFormano il personaleVi lavora il personale di terraPrimo pronome personale
Come si scrive la soluzione Licenziamenti
Se "Riducono il personale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 13 lettere della soluzione Licenziamenti:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
R P C L T A O O I N
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.