La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Riducono il personale' è 'Licenziamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LICENZIAMENTI

Curiosità e Significato di Licenziamenti

La parola Licenziamenti è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Licenziamenti.

Come si scrive la soluzione Licenziamenti

Se "Riducono il personale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

